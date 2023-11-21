Пожар начался сегодня, 21 ноября, примерно в 15:55. Огонь на крыше был опасен для соседних жилых домов, сообщили в пресс-службе МЧС по области. Огонь распространился на 170 квадратных метров.

Пожар начался сегодня, 21 ноября, примерно в 15:55. Огонь на крыше был опасен для соседних жилых домов, сообщили в пресс-службе МЧС по области. Огонь распространился на 170 квадратных метров. Спасатели успели потушить пламя быстрее, чем оно перебралось на близстоящие дома. Жильцы вовремя вышли на улицу и не пострадали. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: