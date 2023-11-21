В понедельник, 20 ноября, в туристической столице Владимирской области открылась XXVII Международная конференция и выставка «LIBCOM-2023».

В понедельник, 20 ноября, в туристической столице Владимирской области открылась XXVII Международная конференция и выставка «LIBCOM-2023». Об этом губернатор 33-го региона Александр Авдеев рассказал в своём .Событие проходит в Суздале уже в 10-й раз. В нынешнем году главной темой мероприятия стали «Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для библиотек».Международная конференция собрала профессионалов книжного дела и высоких технологий. Как отметил Александр Авдеев, многие идеи участников, предложенные в прежние годы, удалось реализовать. Так, в разных субъектах РФ были организованы модельные библиотеки, а раритетные издания оцифровали.«Сейчас на повестке вопрос о возрождении государственной системы научно-технической информации, о независимом хранении и использовании таких сведений. Это очень важно для обеспечения технологического суверенитета нашей страны», – отметил губернатор Владимирской области и пожелал участникам мероприятия продуктивной работы.