В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Гусь-Хрустального района Владимир Фабианский.

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Гусь-Хрустального района Владимир Фабианский. Об этом 20 ноября рассказала местной администрации.Владимир родился в 1991 году. Он мужественно встал на защиту Отечества и до конца выполнил свой воинский долг. «Память о нём будет жить в сердцах всех, кто его знал», – говорится в сообщении пресс-службы.Земляки выражают соболезнование родственникам погибшего героя.