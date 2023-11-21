В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Гусь-Хрустального района Владимир Фабианский.
В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Гусь-Хрустального района Владимир Фабианский. Об этом 20 ноября рассказала местной администрации.
Владимир родился в 1991 году. Он мужественно встал на защиту Отечества и до конца выполнил свой воинский долг. «Память о нём будет жить в сердцах всех, кто его знал», – говорится в сообщении пресс-службы.
Земляки выражают соболезнование родственникам погибшего героя.