По обвинению в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве перед судом предстанет житель регионального центра.

По обвинению в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве перед судом предстанет житель регионального центра. Об этом проинформировала прокуратуры Владимирской области.Инцидент произошёл ранним утром 18 июня. Правоохранители установили, что фигурант распивал алкоголь в компании столичных друзей.Москвичи поведали, что вместе с ними во Владимир приехала подруга, но осталась в гостинице спать. Обвиняемый посмотрел снимки девушки и пожелал увидеть её лично. Дабы гостья покинула номер, он позвонил в отель и рассказал о планируемом взрыве.В настоящий момент уголовное дело в отношении владимирца передано в суд. В ведомстве отмечают, что обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.