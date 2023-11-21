Во Владимирской области прокуратура требует устранить нарушения, допущенные при реализации проекта...

Во Владимирской области прокуратура требует устранить нарушения, допущенные при реализации проекта «Демография».Выяснилось, что в соответствии с государственным контрактом, заключенным «Центром занятости населения Владимирской области» в рамках указанного нацпроекта, подрядная организация ООО «МРСУ» обязана была выполнить работы по текущему ремонту здания Центра занятости в городе Меленки.Сумма договора - свыше 2,5 млн рублей. Работы должны были завершиться до 10 октября 2023 года.Но, увы, в ходе проверки прокуратурой был выявлен факт невыполнения в срок части мероприятий, предусмотренных контрактом.Например, бордюрные камни вдоль автостоянки не демонтированы и не заменены на новые.«По результатам проверки прокурором в отношении должностных лиц подрядной организации возбуждены два дела об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 («действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом»). Руководителю ГКУ ВО «ЦЗН Владимирской области» внесено представление по факту ненадлежащего контроля при принятии выполненных работ должностными лицами центра...» - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В данный момент устранение нарушений находится на контроле прокуратуры Меленковского района.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области