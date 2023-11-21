Во Владимирской области растут показатели заболеваемости ОРВИ во всех возрастных группах. По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю за медицинской помощью обратились 9569 жителей

Во Владимирской области растут показатели заболеваемости ОРВИ во всех возрастных группах. По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю за медицинской помощью обратились 9569 жителей области. В областном центре заболели 3180 человек. По сравнению с предыдущей неделей, количество заразившихся увеличилось на 23%. Повышение заболеваемости зарегистрировано во всех возрастных группах. На прошедшей неделе было проведено 466 исследований. Заболеваний