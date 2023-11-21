В малых городах и районах Владимирской области есть много мест, интересных для местных жителей и туристов. Пригласить в путешествия любителей истории и культуры творческая команда

В малых городах и районах Владимирской области есть много мест, интересных для местных жителей и туристов. Пригласить в путешествия любителей истории и культуры творческая команда владимирцев решила серией фильмов. Как проходили съёмки и чем запомнится этот цикл видео авторам – рассказала руководитель проекта Вера Королькова.