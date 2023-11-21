Жителей Владимирской области ожидает самая длительная в этом году серия геомагнитных...

Жителей Владимирской области ожидает самая длительная в этом году серия геомагнитных возмущений.Как оказалось, эта неделя — необычная с точки зрения геомагнитной активности. Об этом aif.ru рассказал главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергеей Богачёв:«Земля пройдёт через самую длительную в этом году серию геомагнитных возмущений. Будет ли это событие аномальным, станет понятно только в конце недели. Пока прогноз сформирован на необычно продолжительную, но всё же слабую серию бурь. В то же время сам поток солнечного ветра, судя по всему, является наиболее мощным в этом году. Не исключено, что будут неожиданности и по силе бурь. Нельзя исключать новые полярные сияния...»По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН, магнитосфера планеты будет «крайне возбуждена». И четыре дня из семи будут отмечены магнитными бурями уровня G1: 20, 22, 24 и 25 ноября.Любопытно, что официально G1 — самый низкий уровень «возмущений» (по пятибалльной шкале). Но, тем не менее, ученых удивляет сам факт, что по прогнозу геомагнитные колебания не будут стихать всю неделю. Отмечается, что это большая редкость.Напомним, ранее мы уже публиковали «календарь магнитных бурь» (точнее - прогноз) на ноябрь 2023 года. Сравним?По данным Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН), в ноябре 2023 года на Землю должны обрушиться сразу несколько сильных магнитных бурь:24 и 25 ноября — ощутимая магнитная буря (4-5 баллов);26–27 ноября — сильная магнитная буря (5 баллов).Фото: pxfuel.com