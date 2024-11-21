Советский художественный телефильм Татьяны Лиозновой 17 мгновений весны был снят по сценарию Юлиана Семенова и рассказывал о разведчике, внедренном в высшие эшелоны власти нацистской Германии. Лента вышла на экраны в 1973 году и сразу полюбилась зрителям.

Советский художественный телефильм Татьяны Лиозновой "17 мгновений весны" был снят по сценарию Юлиана Семенова и рассказывал о разведчике, внедренном в высшие эшелоны власти нацистской Германии. Лента вышла на экраны в 1973 году и сразу полюбилась зрителям.Улицы советских городов пустели, когда выходила очередная серия – аудитория первого показа оценивается в 50-80 млн зрителей. Многие фразы из картины, как "А вас, Штирлиц, я попрошу остаться", ушли в народ и теперь считаются крылатыми. А герои ленты стали персонажами популярных анекдотов – лучшее свидетельство народной любви!В 1976 году создатели фильма были удостоены Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, а в 1978 году — премии КГБ СССР. Несколько лет Вячеслав Тихонов получил звание Героя Социалистического Труда, а Татьяна Лиознова удостоилась Ордена Октябрьской Революции. Так решил лично Леонид Брежнев, обожавший эту картину.Стоит заметить, что композитор Микаэл Таривердиев написал для фильма 12 песен, но в итоге в картину вошли лишь две, которые по сей день любимы народом – героическая "Мгновения" и лирическая "Песня о далекой Родине". Исполнил их Иосиф Кобзон.Но хорошо ли вы помните снимавшихся в "17 мгновений весны" актеров и их героев? Знаете ли факты о создании этой популярной телевизионной ленты? С на знанием фильма "Карнавал" той же Татьяны Лиозновой вы отлично справились!1. ШтандартенфюрерМакс Отто фон Штирлиц работал в аппарате Службы безопасности. Но на самом деле это был советский разведчик-нелегал. А как его звали?А. Владимир Николаевич Громов;Б. Виктор Павлович Васильев;В. Максим Максимович Исаев.2. Борис Андреев сыграл начальника штаба вермахта. А как его имя?А. Альфред Йодль;Б. Альберт Шпеер;В. Генрих Мюллер.3. Кэтрин Кин, она же Катя Козлова, радистка Штирлица, жена Эрвина. Кто ее сыграл?А. Екатерина Градова;Б. Светлана Немоляева;В. Элеонора Шашкова.4. Кого сыграла Светлана Светличная в этой картине?А.Унтершарфюрера Барбару Крайн, смотрителя и радист конспиративной квартиры гестапо;Б. Горничную Штирлица;В. Габи Набель, журналистку, квартирантку в доме фрау Заурих.5. Кто из этих актеров не играл в "17 мгновений весны"?А. Олег Табаков;Б. Василий Лановой;В. Олег Басилашвили.6. Сколько серий в этом фильме?А. 17;Б. 12;В. 8.ОТВЕТЫ1. Максим Максимович Исаев;2. А. Альфред Йодль;3. А. Екатерина Градова;4. В. Габи Набель, журналистку, квартирантку в доме фрау Заурих.5. В. Олег Басилашвили.6. Б. 12.