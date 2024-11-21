С увеличением числа возгораний в жилом секторе осенью и зимой, спасатели напоминают о правилах безопасности при использовании отопительных приборов.

В 2024 году во Владимирской области зарегистрировано 175 пожаров, возникших из-за обогревателей и печей. Об этом рассказали в ГУ МЧС по региону.С увеличением числа возгораний в жилом секторе осенью и зимой, спасатели напоминают о правилах безопасности при использовании отопительных приборов. Перед включением электроприборов необходимо проверять их состояние, запрещается использование самодельных устройств и приборов без должной защиты. Также важно, чтобы включенные обогреватели находились в поле зрения.Напомним, ранее мы писали, что