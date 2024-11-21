Проверьте свои знания в элементарных вопросах по русскому языку в нашем тесте.
Проверьте свои знания в элементарных вопросах по русскому языку в нашем тесте.
ВОПРОСЫ
1. Каких звуков больше в русском языке?
А. гласных
Б. согласных
2. Как называется разговор двух или более лиц?
А. Диалог
Б. Беседа
3. Сколько букв в русском алфавите?
А. 33
Б. 32
4. Что означает фразеологизм "дамоклов меч"?
А. кара
Б. награда
5. Сколько склонений в русском языке?
А. 6
Б. 3
6. Поставьте правильно ударение в слове "красивее".
А. красивЕе
Б. красИвее
7. В каком слове одна буква "н" лишняя?
А. деревянный
Б. глинянный
ОТВЕТЫ
1. Б. согласных
2. А. Диалог
3. А. 33
4. А. кара
5. Б. 3
6. Б. красИвее
7. Б. глинянный