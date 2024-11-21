Проверьте свои знания в элементарных вопросах по русскому языку в нашем тесте.

Проверьте свои знания в элементарных вопросах по русскому языку в нашем тесте.ВОПРОСЫ1. Каких звуков больше в русском языке?А. гласныхБ. согласных2. Как называется разговор двух или более лиц?А. ДиалогБ. Беседа3. Сколько букв в русском алфавите?А. 33Б. 324. Что означает фразеологизм "дамоклов меч"?А. караБ. награда5. Сколько склонений в русском языке?А. 6Б. 36. Поставьте правильно ударение в слове "красивее".А. красивЕеБ. красИвее7. В каком слове одна буква "н" лишняя?А. деревянныйБ. глинянныйОТВЕТЫ1. Б. согласных2. А. Диалог3. А. 334. А. кара5. Б. 36. Б. красИвее7. Б. глинянный