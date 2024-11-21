«Экологический триллер» — так на этот раз Народный фронт Владимирской области назвал обнаруженные загрязнения вблизи поймы Клязьмы. Нечистоты в водоемах общественники нашли за

«Экологический триллер» — так на этот раз Народный фронт Владимирской области назвал обнаруженные загрязнения вблизи поймы Клязьмы. Нечистоты в водоемах общественники нашли за Мелькомбинатом, на улице Элеваторной, что считается промзоной. Из соцсетей Народного фронта Владимирской области Отходы предположительно с предприятий попадают в небольшое озеро и оттуда текут ручьем в направлении одной из главных водных артерий