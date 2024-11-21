Сегодня «Золотому кольцу России» исполняется 57 лет. Древние русские города, входящие в его состав, объединены общей историей. У Владимира и Суздаля особая роль в истории маршрута – именно

Сегодня «Золотому кольцу России» исполняется 57 лет. Древние русские города, входящие в его состав, объединены общей историей. У Владимира и Суздаля особая роль в истории маршрута – именно в нашем крае он и был придуман. В 1965 году в Суздаль приехал журналист Юрий Бычков. Тогда ему пришла идея объединить культурно значимые города в единый маршрут, чтобы