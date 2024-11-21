Деревянный дом в деревне Луньково Судогодского района загорелся ночью 20 ноября. Причиной пожара стало короткое замыкание. Спасателей вызвали в 22:08, к их приезду постройка пылала по всей

Деревянный дом в деревне Луньково Судогодского района загорелся ночью 20 ноября. Причиной пожара стало короткое замыкание. Спасателей вызвали в 22:08, к их приезду постройка пылала по всей площади на 270 квадратах. О происшествии рассказали в пресс-службе МЧС области. Спасти пострадавший дом уже не было возможности. Но пламя угрожало четырем соседним домам. Но задача оказалась непростой.