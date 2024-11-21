Центр «Шередарь» во Владимирской области реализует пилотный проект по социальной реабилитации детей-переселенцев.

Центр «Шередарь» во Владимирской области реализует пилотный проект по социальной реабилитации детей-переселенцев в возрасте 12-17 лет из Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом пишет . В первой смене, прошедшей с 13 по 21 ноября, приняли участие 47 подростков. Она была бесплатной для всех.В рамках программы дети участвовали в творческих мастерских, развивающих играх и различных активностях, таких как катание на лошадях и квесты. Поддержка в реабилитации была оказана профессиональными психологами и волонтерами.Фонд «Шередарь» подчеркнул недостаток профессиональных программ для детей-переселенцев, и новая методика терапевтической рекреации разработана для помощи в адаптации. Следующая смена запланирована на февраль 2025 года. Фонд «Шередарь», основанный в 2012 году, успешно реализует проекты по поддержке реабилитации детей и ожидает дальнейшего развития своих программ.