Светлана Светличная похоронена 20 ноября 2024 года на Троекуровском кладбище.

Светлана Светличная похоронена 20 ноября 2024 года на Троекуровском кладбище.Утром 16 ноября 2024 года скончалась знаменитая актриса советского кинематографа Светлана Светличная. В это время она находилась в хосписе. Предварительной причиной смерти актрисы названа сердечно-сосудистая недостаточность на фоне опухоли мозга и рака ротоглотки. Прощание с артисткой прошло 20 ноября 2024 года в Белом зале Центрального дома кино. На мероприятии присутствовали лишь немногие коллеги Светличной.На похоронах актрисы произошел скандал из-за того, что родные отказались выполнить ее последнюю просьбу. Как сообщил близкий друг Светланы, она хотела быть похоронена на Ваганьковском кладбище рядом с мужем и младшим сыном. Однако ее похоронили на Троекуровском кладбище рядом с Анастасией Заворотнюк, Валентином Гантом и Борисом Невзоровым. Такое решение было принято на семейном совете, а выбором места захоронения занималась директор Гильдии киноактеров Валерия Гущина.Как пояснила невестка Светличной, чтобы захоронить тело покойной по ее желанию, нужно было снимать надгробие, так как рядом с Владимиром Ивашовым и Олегом мало места. Сын артистки поддержал супругу. Среди друзей мнения разделились: некоторые твердо уверены, что места для звезды кинематографа там хватило бы.Поклонники расстроены решением семьи и уверены, что актриса не будет спокойна на том свете из-за решения близких. В последний путь Светличную проводили аплодисментами и криками "Браво!"