В этом году в конкурсе участвовали 300 претендентов в 18 номинациях.

Во Владимирской области спорткомплекс «Суздаль Арена» победил в категории «Лучший спортивный объект» на Нацпремии по спорту, состоявшейся 20 ноября в Москве. Директор комплекса Олег Жуков получил статуэтку, символизирующую преданность спорту и готовность к самопреодолению.В этом году в конкурсе участвовали 300 претендентов в 18 номинациях. Спортивная премия, учрежденная в 2010 году, пользуется высокой репутацией в области физкультуры и спорта. «Суздаль Арена» в течение года проводит около 200 крупных соревнований и деловых мероприятий.Напомним, ранее мы писали, что