Спорткомплекс «Суздаль Арена» стал победителем Национальной спортивной премии в номинации «Лучший спортивный объект». Церемония награждения прошла вчера, 20 ноября, в Москве. Директору

Спорткомплекс «Суздаль Арена» стал победителем Национальной спортивной премии в номинации «Лучший спортивный объект». Церемония награждения прошла вчера, 20 ноября, в Москве. Директору спортивного комплекса Олегу Жукову вручили статуэтку. Как отметили организаторы, она «символизирует любовь и преданность спорту, самоотдачу и готовность к преодолению себя, чемпионский характер и волю. Все эти качества свойственны нашим номинантам». В этом