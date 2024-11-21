Советское кино – это уникальное культурное наследие, отражающее дух эпохи и ценности общества. Фильмы той поры наполнены глубокими смыслами, искренними эмоциями и правдивыми историями. Они рассказывают о простых людях, их трудностях, радостях и достижениях. Советское кино вдохновляет, учит и напоминает нам о важности таких ценностей, как дружба, любовь, честность и патриотизм. Не даром вы так любите тесты на тему кинематографа времен СССР. Предлагаем пройти свежий тест.

Советское кино – это уникальное культурное наследие, отражающее дух эпохи и ценности общества. Фильмы той поры наполнены глубокими смыслами, искренними эмоциями и правдивыми историями. Они рассказывают о простых людях, их трудностях, радостях и достижениях. Советское кино вдохновляет, учит и напоминает нам о важности таких ценностей, как дружба, любовь, честность и патриотизм. Не даром вы так любите тесты на тему кинематографа времен СССР. Предлагаем пройти свежий тест.ВОПРОСЫ1. В каком из этих фильмов не снимался Андрей Миронов?А. "Три плюс два"Б. "Блондинка за углом"В. "Прощайте голуби"2. Какая фамилия у Надежды, главной героини фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"?А. ШевелеваБ. КарижскаяВ. Кузнецова3. В какую игру любила играть героиня фильма "Самая обаятельная и привлекательная" Надя Клюева?А. КартыБ. Пинг-понгВ. Шаши4. По словам дяди Мити из "Любовь и голуби", этот праздник прошел впустую?А. День взятия БастилииБ. День Советской армииВ. День ВДВ5. "Не учи меня жить — лучше помоги материально", – откуда эта фраза?А. "Любовь и голуби"Б. "Москва слезам не верит"В. "Самая обаятельная и привлекательная"6. Какая фраза звучит в фильме "Девчата"?А. "Я замуж не пойду! Нечего там делать"Б. "Так хочется быть красивой, я б тогда за всех обманутых девчат отомстила!"В. "И зачем девчата красятся? Ради кого?"7. Какой пароль был у контрабандистов в фильме "Бриллиантовая рука"?А. Екарный бабай!Б. Твою за ногу!В. Черт побери!ОТВЕТЫ1. В. "Прощайте голуби"2. А. Шевелева3. Б. Пинг-понг4. А. День взятия Бастилии5. Б. "Москва слезам не верит"6. Б. "Так хочется быть красивой, я б тогда за всех обманутых девчат отомстила!"7. В. Черт побери!