Вот простой рецепт классического бисквитного торта с кремом из сметаны и сахара. Этот торт готовится легко и быстро, а результат порадует вас своим нежным вкусом!
Вот простой рецепт классического бисквитного торта с кремом из сметаны и сахара. Этот торт готовится легко и быстро, а результат порадует вас своим нежным вкусом!
Ингредиенты
Для теста:
Мука — 200 г
Сахар — 150 г
Яйца — 4 шт.
Разрыхлитель — 1 ч.л.
Ванильный сахар — 1 пакетик (10 г)
Щепотка соли
Для крема:
Сметана — 500 мл (20% жирности)
Сахарная пудра — 100 г
Ванилин — на кончике ножа
Дополнительно:
Свежие ягоды или фрукты для украшения (например, клубника, малина, бананы)
Приготовление
Подготовка духовки и формы:
Разогрейте духовку до 180°C.
Подготовьте форму для выпечки диаметром около 22 см. Застелите дно пергаментной бумагой и слегка смажьте стенки сливочным маслом.
Приготовление теста:
В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до образования пышной светлой массы. Это займет примерно 7-10 минут.
Просейте муку вместе с разрыхлителем и щепоткой соли прямо в яичную массу. Аккуратно перемешивайте снизу вверх, чтобы сохранить воздушность теста.
Выпекание коржей:
Вылейте тесто в подготовленную форму и поставьте в разогретую духовку.
Выпекайте при температуре 180°C около 30-35 минут, пока верхушка не станет золотистой, а зубочистка, вставленная в центр коржа, выйдет сухой.
Готовый корж достаньте из духовки, дайте ему немного остыть в форме, затем выньте и полностью охладите на решетке.
Крем:
Взбейте сметану с сахарной пудрой и ванилином до однородной консистенции. Крем должен стать густым и гладким.
Сборка торта:
Остывший корж разрежьте вдоль на два слоя.
Нижний слой выложите на блюдо и обильно смажьте кремом.
Накройте вторым слоем и снова нанесите крем сверху и по бокам торта.
Украсьте торт свежими ягодами или фруктами по своему вкусу.
Охлаждение:
Поставьте торт в холодильник минимум на 2 часа, чтобы он пропитался и стал еще более нежным.
Приятного аппетита!