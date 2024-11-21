Вот простой рецепт классического бисквитного торта с кремом из сметаны и сахара. Этот торт готовится легко и быстро, а результат порадует вас своим нежным вкусом!

Вот простой рецепт классического бисквитного торта с кремом из сметаны и сахара. Этот торт готовится легко и быстро, а результат порадует вас своим нежным вкусом!ИнгредиентыДля теста:Мука — 200 гСахар — 150 гЯйца — 4 шт.Разрыхлитель — 1 ч.л.Ванильный сахар — 1 пакетик (10 г)Щепотка солиДля крема:Сметана — 500 мл (20% жирности)Сахарная пудра — 100 гВанилин — на кончике ножаДополнительно:Свежие ягоды или фрукты для украшения (например, клубника, малина, бананы)ПриготовлениеПодготовка духовки и формы:Разогрейте духовку до 180°C.Подготовьте форму для выпечки диаметром около 22 см. Застелите дно пергаментной бумагой и слегка смажьте стенки сливочным маслом.Приготовление теста:В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до образования пышной светлой массы. Это займет примерно 7-10 минут.Просейте муку вместе с разрыхлителем и щепоткой соли прямо в яичную массу. Аккуратно перемешивайте снизу вверх, чтобы сохранить воздушность теста.Выпекание коржей:Вылейте тесто в подготовленную форму и поставьте в разогретую духовку.Выпекайте при температуре 180°C около 30-35 минут, пока верхушка не станет золотистой, а зубочистка, вставленная в центр коржа, выйдет сухой.Готовый корж достаньте из духовки, дайте ему немного остыть в форме, затем выньте и полностью охладите на решетке.Крем:Взбейте сметану с сахарной пудрой и ванилином до однородной консистенции. Крем должен стать густым и гладким.Сборка торта:Остывший корж разрежьте вдоль на два слоя.Нижний слой выложите на блюдо и обильно смажьте кремом.Накройте вторым слоем и снова нанесите крем сверху и по бокам торта.Украсьте торт свежими ягодами или фруктами по своему вкусу.Охлаждение:Поставьте торт в холодильник минимум на 2 часа, чтобы он пропитался и стал еще более нежным.Приятного аппетита!