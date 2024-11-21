В АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершился 1 этап 1 тура V (XVII) Международной научно-технической конференции молодежи ПАО «Транснефть» и организаций-членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти.

В АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершился 1 этап 1 тура V (XVII) Международной научно-технической конференции молодежи ПАО «Транснефть» и организаций-членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти. Свои передовые разработки представили 24 молодых специалиста компании.С докладами выступили участники по всем восьми секциям, представляющим различные направления работы нефтепроводной отрасли – диспетчеризация, экологическая безопасность, охрана труда, метрология и др.В этом году в рамках конференции работала студенческая секция, на которой свои разработки представили студенты РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.Доклады участников были посвящены повышению эффективности эксплуатации линейной части магистральных трубопроводов, работы механо-энергетического оборудования и систем промышленной автоматизации, а также повышению уровня пожарной безопасности и оптимизации товарно-транспортной работы. Среди проектов – предложения по оптимизации производственных процессов с использованием и внедрением инструментов операционной эффективности системы развития «Транснефть» (СРТ)-ОПТИМУМ, а также применение искусственного интеллекта.Конкурсная комиссия оценила актуальность разработок, их потенциальную экономическую эффективность. Представленные работы имеют хорошие перспективы внедрения на производственных объектах организаций системы «Транснефть».Среди занявших первое место Николай Бакинов с докладом «Оптимизация процедуры привязки дефектов на местности», Павел Евтушенко («Повышение эффективности работы магистральных трубопроводов путем изменения метода контроля давления на выходе НПС»), Никита Кудряшов («Разработка программного обеспечения сверки и изменений значений параметров СДКУ в соответствии с картами уставок защит»).Победителем в студенческой секции стала Дарья Малиновская с докладом на тему «Актуальные проблемы установления зон минимальных расстояний до магистральных трубопроводов обществ ПАО «Транснефть».Участники, занявшие первые места в каждой из секций первого тура, в феврале 2026 года примут участие во втором туре на уровне организаций системы «Транснефть». Победитель студенческой секции примет участие сразу в третьем, финальном туре, который пройдет в г. Братске в мае 2026 года на базе ООО «Транснефть-Восток».Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Верхняя Волга»