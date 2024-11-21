В АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершился 1 этап 1 тура V (XVII) Международной научно-технической конференции молодежи ПАО «Транснефть» и организаций-членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти.
В АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершился 1 этап 1 тура V (XVII) Международной научно-технической конференции молодежи ПАО «Транснефть» и организаций-членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти. Свои передовые разработки представили 24 молодых специалиста компании.
С докладами выступили участники по всем восьми секциям, представляющим различные направления работы нефтепроводной отрасли – диспетчеризация, экологическая безопасность, охрана труда, метрология и др.
В этом году в рамках конференции работала студенческая секция, на которой свои разработки представили студенты РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.
Доклады участников были посвящены повышению эффективности эксплуатации линейной части магистральных трубопроводов, работы механо-энергетического оборудования и систем промышленной автоматизации, а также повышению уровня пожарной безопасности и оптимизации товарно-транспортной работы. Среди проектов – предложения по оптимизации производственных процессов с использованием и внедрением инструментов операционной эффективности системы развития «Транснефть» (СРТ)-ОПТИМУМ, а также применение искусственного интеллекта.
Конкурсная комиссия оценила актуальность разработок, их потенциальную экономическую эффективность. Представленные работы имеют хорошие перспективы внедрения на производственных объектах организаций системы «Транснефть».
Среди занявших первое место Николай Бакинов с докладом «Оптимизация процедуры привязки дефектов на местности», Павел Евтушенко («Повышение эффективности работы магистральных трубопроводов путем изменения метода контроля давления на выходе НПС»), Никита Кудряшов («Разработка программного обеспечения сверки и изменений значений параметров СДКУ в соответствии с картами уставок защит»).
Победителем в студенческой секции стала Дарья Малиновская с докладом на тему «Актуальные проблемы установления зон минимальных расстояний до магистральных трубопроводов обществ ПАО «Транснефть».
Участники, занявшие первые места в каждой из секций первого тура, в феврале 2026 года примут участие во втором туре на уровне организаций системы «Транснефть». Победитель студенческой секции примет участие сразу в третьем, финальном туре, который пройдет в г. Братске в мае 2026 года на базе ООО «Транснефть-Восток».
Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Верхняя Волга»