В сфере нефтяной, газовой, нефтегазохимической промышленности.

АО «Транснефть – Верхняя Волга» стало обладателем звания Лидера системы социального партнерства в сфере нефтяной, газовой, нефтегазохимической промышленности.Эксперты Общероссийского отраслевого объединения работодателей высоко оценили обширную социальную программу компании, действующую для всех ее сотрудников и кроме этого, системный подход предприятия к реализации благотворительных и социально значимых проектов.Приоритетом социальной политики АО «Транснефть-Верхняя Волга» является создание необходимых условий для эффективной и безопасной работы сотрудников. Всего для работников существует свыше 30 мер поддержки. Например, добровольное медицинское страхование, компенсация санаторно-курортного оздоровления, поддержка материнства и детства, организация занятий спортом, помощь в решении жилищных вопросов, а также корпоративная пенсионная программа.Одна из целей компании - улучшение качества жизни работников и их семей как в крупных городах, так и в самых удаленных населенных пунктах. За последние 15 лет благотворительная программа предприятия охватила более 50 населенных пунктов, в которых живут сотрудники компании. Там было реализовано более 700 социально ориентированных проектов, в том числе отремонтировано и построено более 100 детских садов, школ, реабилитационных центров и поликлиник.АО «Транснефть-Верхняя Волга» было признано лучшим предприятием по вкладу социальных инвестиций по итогам 2023 года, а также вошло в число призеров федерального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в 2024 году.В церемонии награждения, которая состоялась в г. Москве, приняла участие статс-секретарь – заместитель министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко.Справочно:Конкурс на звание Лидера нефтяной, газовой, нефтегазохимической промышленности был организован в период с 1 марта по 1 августа 2024 года во исполнение поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина. Организатор – отраслевая комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в нефтяной, газовой отраслях промышленности и строительства объектов нефтегазового комплекса РФ при поддержке Министерства энергетики РФ. Конкурс проводится с целью поощрения работодателей, ведущих социально ориентированную политику и уделяющих особое внимание и заботу своим сотрудникам.Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Верхняя Волга»