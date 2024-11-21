6 лет в колонии строгого режима и штраф в 200 000 рублей – такое наказание получил 38-летний житель Александрова за незаконные изготовление, приобретение, хранение и сбыт огнестрела и

6 лет в колонии строгого режима и штраф в 200 000 рублей – такое наказание получил 38-летний житель Александрова за незаконные изготовление, приобретение, хранение и сбыт огнестрела и боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома области. Напомним, в 2021-2023 годах мужчина «трудился» с теперь уже 45-летним местным, который незаконно изготавливал и продавал оружия. Будущий осужденный