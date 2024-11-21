Суд поддержал решение о взыскании компенсации с арендатора.

В Киржачском районе Владимирской области арендатор леса ООО «Золотой фазан» понес ответственность за незаконную вырубку 19 деревьев, произошедшую в августе 2020 года. Ущерб составил 200 000 рублей.Прокуратура Владимирской области сообщила, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 260 УК РФ. Суд поддержал решение о взыскании компенсации с арендатора, который не смог оспорить данное решение.Напомним, ранее мы писали, что