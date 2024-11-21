Сегодняшнее утро у ковровских спасателей началось с тревожного звонка. В 8:42 очевидцы сообщили оперативному дежурному, что на стройке с высоты упал рабочий и напоролся на железные штыри. О

Сегодняшнее утро у ковровских спасателей началось с тревожного звонка. В 8:42 очевидцы сообщили оперативному дежурному, что на стройке с высоты упал рабочий и напоролся на железные штыри. О случившемся рассказал блогер-спасатель Михаил Быков. Когда городской отряд приехал на место, выяснилось, что строитель упал вместе с металлической конструкцией и лесами. То есть он, к счастью, ни