Священник Алексей Горев благословляет защитников Родины. Эти добровольцы приняли решение служить по контракту. Все разного возраста, но с хорошей физической подготовкой. Анатолию Камбургу

Священник Алексей Горев благословляет защитников Родины. Эти добровольцы приняли решение служить по контракту. Все разного возраста, но с хорошей физической подготовкой. Анатолию Камбургу 52 года. За плечами большой опыт срочной службы и в специальных подразделениях. Возвращения героя ждет любимая жена. Анатолий, доброволец Супруга военнослужащая. Приняла это с достоинством. Естественно, переживала, но так как семья военная,