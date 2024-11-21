В почтовое обращение ввели марку с достопримечательностью нашего региона. Новый вантовый мост через Оку на трассе М-12 «Восток» теперь будет украшать конверты, об этом сообщили в

В почтовое обращение ввели марку с достопримечательностью нашего региона. Новый вантовый мост через Оку на трассе М-12 «Восток» теперь будет украшать конверты, об этом сообщили в правительстве области. Марку ввели в почтовое обращение вчера, 20 ноября. Купить ее можно будет в крупных почтовых отделениях. Ее стоимость – 72 рубля. Также выпущены конверты первого дня –