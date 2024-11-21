Город стал победителем конкурса, проведённого комиссией из регионального правительства.

Мэрия Владимира получила в награду 2,182 миллиона рублей за успехи в различных сферах, включая экономику, образование и ЖКХ. Постановление о выделении средств подписало правительство региона 20 ноября.Город стал победителем конкурса, проведённого комиссией из регионального правительства. Места распределяли и мужду округами. Так, район Судогодский, занял первое место и получил 2,18 миллиона рублей. Юрьев-Польскому району, занявшему второе место, выделили 1,984 миллиона рублей, а Меленковскому – 1,885 миллиона рублей за третье место. Петушинский район, замкнувший четверку лидеров, получил 1,686 миллиона рублей.Напомним, ранее мы писали, что