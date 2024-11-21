На эти средства будут созданы пешеходные тропы.

Правительство Владимирской области выделило почти 30 млн рублей на создание пешеходных туристических маршрутов в семи муниципалитетах. Средства распределены по итогам конкурсного отбора Министерства предпринимательства и туризма.Губернатор Александр Авдеев отметил, что проекты подразумевают благоустройство, установку малых архитектурных форм и навигацию для туристов, что привлечет новых гостей и порадует местных жителей.Петушинский район получит 5,25 млн рублей на тропу «По местам писателя Венедикта Ерофеева», Судогодский район – на проект «К усадьбе В.С. Храповицкого», а Кольчугинский район реализует маршрут по улицам Кольчугино. Город Покров и Гороховецкий район также получат финансирование на навигационные арт-объекты.