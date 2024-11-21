Бумагу собирали активисты, школьники, студенты и сотрудники различных предприятий. Все они участвовали в масштабной экоакции «БумБатл», поделились в правительстве области. Владимирской

Бумагу собирали активисты, школьники, студенты и сотрудники различных предприятий. Все они участвовали в масштабной экоакции «БумБатл», поделились в правительстве области. Владимирской области удалось собрать 17 513 килограммов макулатуры. Вся страна в рамках этой акции сдала на переработку рекордное количество бумаги – 144 тысяч тонн. Из поста в группе «Правительство области» Неравнодушные граждане Владимирской области гордятся своим