Бумагу собирали активисты, школьники, студенты и сотрудники различных предприятий. Все они участвовали в масштабной экоакции «БумБатл», поделились в правительстве области. Владимирской
<a href="https://33live.ru/novosti/21-11-2024-vladimirskaya-oblast-sdala-na-pererabotku-175-tonn-makulatury.html" target="_blank">Владимирская область сдала на переработку 17,5 тонн макулатуры</a> - Бумагу собирали активисты, школьники, студенты и сотрудники различных предприятий. Все они участвовали в масштабной экоакции «БумБатл», поделились в правительстве области. Владимирской
[url=https://33live.ru/novosti/21-11-2024-vladimirskaya-oblast-sdala-na-pererabotku-175-tonn-makulatury.html]Владимирская область сдала на переработку 17,5 тонн макулатуры[/url] - Бумагу собирали активисты, школьники, студенты и сотрудники различных предприятий. Все они участвовали в масштабной экоакции «БумБатл», поделились в правительстве области. Владимирской