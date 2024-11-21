Стоимость контракта составила 89,17 миллиона рублей.

Владимир готовится к строительству стелы «Город трудовой доблести» на улице Мира, д. № 34. Глава города Дмитрий Наумов сообщил, что подрядчик начнет работы в ближайшее время, установив ограждения для обеспечения безопасности. При этом они не будут мешать движению пешеходов.Работы выполняет ИП из Челябинска Алексей Фроликов, который ранее устанавливал подобную стелу в Омске. Стоимость контракта составила 89,17 миллиона рублей, что значительно меньше изначально заявленной суммы в 138,25 миллиона рублей. Также подрядчик займется благоустройством прилегающей территории.Напомним, ранее мы писали, что