Подозреваемых задержали.

Во Владимире мигранты напали на местных жителей с палками. Массовая драка попала на видео, которое впоследствии распространили в местных пабликах. Накануне стало известно о задержании подозреваемых. Четверо из них — граждане Таджикистана. Подробности конфликта — в материале .Под контролем БастрыкинаИнцидент произошел еще 9 ноября на улице Ильича в центре Владимира. Конфликт начался в ночном клубе на Большой Московской улице с сомнительной репутацией. На опубликованном видео события развиваются на улице. На записи — толпа приезжих бежит с палками за другими людьми.Уголовное дело возбудили спустя 10 дней, когда в соцсетях начали распространять ролик.«Ранее сообщений о данном факте в органы внутренних дел не поступало. Руководством регионального УМВД инициировано проведение проверки, в ходе которой устанавливаются участники инцидента и обстоятельства произошедшего», — указали в пресс-службе регионального УМВД.Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю владимирского управления Артему Кулакову представить доклад о ходе расследования.Всех арестуют?20 ноября подозреваемых задержали. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Владимирской области. Стали известны подробности конфликта.В ночном клубе молодые люди вели себя довольно агрессивно и нарушали общественный порядок. Один из мигрантов распылил перцовый баллончик в глаза одному из посетителей и несколько раз ударил его.«Вскоре после этого, находясь на улице Ильича, фигуранты с применением предметов продолжили применять насилие к потерпевшему, а также иным лицам. В результате троим жителям Владимира причинены телесные повреждения различной степени тяжести», — указали в пресс-службе ведомства.Участников драки арестовали при взаимодействии с сотрудниками УФСБ, УМВД области и при силовой поддержке ОМОН Росгвардии. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.Следователи ищут очевидцев и опрашивают свидетелей. Идет расследование уголовного дела по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия».