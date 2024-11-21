Главный символ Нового года начали собирать на Соборной площади. Рабочие устанавливают каркас. Об этом в мэрии сообщили сегодня, 21 ноября. Из телеграм-канала «Официальный Владимир» Уже

Главный символ Нового года начали собирать на Соборной площади. Рабочие устанавливают каркас. Об этом в мэрии сообщили сегодня, 21 ноября. Из телеграм-канала «Официальный Владимир» Уже совсем скоро монтаж завершится и она будет радовать жителей города праздничным настроением. В прошлом году елку начали собирать примерно в этих же числах – 20 ноября. Прокомментируйте новость у нас