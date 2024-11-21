На берегах озера замечены большие свалки мусора, находящегося как в мешках, так и разбросанного по территории.

Представители Народного фронта обнаружили во Владимире озеро сточных вод, которое может негативно влиять на экосистему поймы реки Клязьмы. Водоем, расположенный за территорией мелькомбината, переполнен неочищенными стоками, что, по мнению общественников, может привести к загрязнению одной из главных водных артерий региона.На берегах озера замечены большие свалки мусора, находящегося как в мешках, так и разбросанного по территории. Народный фронт Владимирской области уже обратился в природоохранную прокуратуру.Напомним, ранее мы писали, что