Картину 17-го века «Христос и грешница» представят в «Палатах» во Владимире уже сегодня, 21 ноября. Уникальное полотно попало в музей в 1920-е годы из имения Муромцево, где находилось в личной

Картину 17-го века «Христос и грешница» представят в «Палатах» во Владимире уже сегодня, 21 ноября. Уникальное полотно попало в музей в 1920-е годы из имения Муромцево, где находилось в личной коллекции отставного полковника Владимира Храповицкого. Имя художника долгое время было неизвестно, рассказали в пресс-службе ВСМЗ. В то время не было традиции подписывать свои произведения. В