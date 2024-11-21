Житель Владимира смог попасть в свою квартиру только после того, как обратился в суд. Дело в том, что собственники жилплощади – двое родственников, отношения которых были, мягко говоря,

Житель Владимира смог попасть в свою квартиру только после того, как обратился в суд. Дело в том, что собственники жилплощади – двое родственников, отношения которых были, мягко говоря, натянутые. Об этом случае рассказали в пресс-службе УФССП области. Взаимная неприязнь дошла до того, что один из собственников ограничил доступ в квартиру другому. Так владимирец и остался