Члены комитета по аграрной политике поддержали внесение изменений в уже существующий закон о наделении бесплатным земельным участком семей военнослужащих. Об этом сообщили на сайте

Члены комитета по аграрной политике поддержали внесение изменений в уже существующий закон о наделении бесплатным земельным участком семей военнослужащих. Об этом сообщили на сайте Заксобрания области. Таким семьям собираются выдавать древесину вне очереди и по льготным ценам. Имеется ввиду 200 кубометров строительного леса, который нужен для возведения дома или построек. Предлагаемая мера направлена на поддержку