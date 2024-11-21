МЧС предупреждает о повышенных рисках происшествий.

По данным гидрометцентра, с 13:00 21 ноября до 6:00 22 ноября во Владимире и области прогнозируются сильные дожди, переходящие в мокрый снег, а также ветер с порывами 22-27 м/с. На дорогах возможна гололедица.МЧС предупреждает о повышенных рисках происшествий, включая падение деревьев и конструкций, повреждения линий электропередач, аварии на объектах энергоснабжения и увеличения ДТП.В случае возникновения ЧП необходимо звонить по номерам «01» или «101». Напомним, ранее мы писали, что