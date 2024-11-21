Сотрудник Дирекции ООПТ Владимирской области во время рейда по особо охраняемым природным территориям обнаружил спящего белогрудого ежа. Зверек не успел добежать до места спячки и уснул

Сотрудник Дирекции ООПТ Владимирской области во время рейда по особо охраняемым природным территориям обнаружил спящего белогрудого ежа. Зверек не успел добежать до места спячки и уснул прямо на дороге. В соцсетях Дирекции опубликовали видео с места событий. Вот что рассказал нашедший ежика специалист: Думал, мертвый на дороге валяется, а он шевелится. Видать, в спячке. Дожди,