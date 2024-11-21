Некоторые ежи, находясь в поисках укрытия, могут засыпать в неожиданных местах.

Во время рейда по одной из особо охраняемых природных территорий Владимирской области был найден белогрудый ежик, который не успел добежать до безопасного места и впал в спячку. Как сообщает пресс-служба дирекции, некоторые ежи, находясь в поисках укрытия, могут засыпать в неожиданных местах, таких как обочины дорог или тротуары.Специалисты напоминают, что во время спячки сердечный ритм и работа организма ежей замедляются для сохранения энергии. Если кто-то увидит неподвижного ежа, важно убедиться, что он находится в безопасном и теплом месте, так как может находиться в спячке до пяти месяцев.