Заведующего патологоанатомическим отделением ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Владимир» обвиняют в получении взяток. В общей сложности он получил от
<a href="https://33live.ru/novosti/21-11-2024-zaveduyushhego-vladimirskim-morgom-obvinyayut-v-poluchenii-vzyatok-ot-ritualshhikov.html" target="_blank">Заведующего владимирским моргом обвиняют в получении взяток от ритуальщиков</a> - Заведующего патологоанатомическим отделением ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Владимир» обвиняют в получении взяток. В общей сложности он получил от
[url=https://33live.ru/novosti/21-11-2024-zaveduyushhego-vladimirskim-morgom-obvinyayut-v-poluchenii-vzyatok-ot-ritualshhikov.html]Заведующего владимирским моргом обвиняют в получении взяток от ритуальщиков[/url] - Заведующего патологоанатомическим отделением ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Владимир» обвиняют в получении взяток. В общей сложности он получил от