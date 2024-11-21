Заведующего патологоанатомическим отделением ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Владимир» обвиняют в получении взяток. В общей сложности он получил от

Заведующего патологоанатомическим отделением ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Владимир» обвиняют в получении взяток. В общей сложности он получил от ритуальщиков 1,2 миллиона рублей. По закону, близким родственникам, которые решили похоронить человека, гарантируется выдача необходимых документов в течение суток с момента установления причины смерти. Если для установления причины смерти необходимо поместить умершего