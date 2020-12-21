Комиссионно чиновники обладминистрации решили, что перепрофилировать больницу под ковидарий сейчас нецелесообразно.

В конце ноября, начале декабря редакция «33Live.Ru» рассказывала читателям, что из-за закрыт инфекционный корпус Кольчугинской ЦРБ, а на его восстановление требуется .И вот, стала известна его дальнейшая судьба. Комиссионно чиновники обладминистрации решили, что перепрофилировать больницу под ковидарий сейчас нецелесообразно.Однако, капремонт здания включён в региональную программу по модернизации первичного звена здравоохранения в регионе в 2021 году. На эти цели Владимирской области до конца 2023 года выделят 3,4 млрд рублей.Напомним, что после закрытия «инфекционки» пациентов учреждения отправляют лечиться в Александров и Юрьев-Польский.