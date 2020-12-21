Они нашли пожилую женщину в задымлённой квартире.

20 декабря в 23:22 в ГУ МЧС по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме. В Коврове на улице Свердлова в доме №80 полыхала квартира.По прибытии пожарных было установлено, что дым идёт из квартиры на первом этаже.Как сообщает пресс-служба ведомства, спасатели проникли в задымлённую квартиру и обнаружили пожилую женщину.«Они немедленно надели на пострадавшую спасательное устройство и вывели пенсионерку в подъезд, где далее передали женщину бригаде скорой помощи», - добавили в МЧС.В результате ЧП сгорели постельные принадлежности. Для ликвидации происшествия привлекались 19 человек и 6 единиц техники.Дознаватели МЧС расследуют причину возгорания.