Вирус-мутант распространяется быстрее обычного.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что ранее обнаруженный в Великобритании более опасный штамм коронавируса уже найден в Дании, Нидерландах и Австралии. Об этом сообщает РИА Новости.Новый штамм COVID-19 был обнаружен на днях в Великобритании. Отмечается, что эта разновидность вируса более опасная и распространяется намного быстрее обычного. Премьер-министр страны Борис Джонсон объявил штамм на 70 процентов заразнее привычного коронавируса. В стране сложилась тяжелейшая ситуация, которую власти пытаются решить новыми ограничительными мерами. В Лондоне на юго-востоке страны введен полный локдаун. Сразу после этого ужесточили меры власти Уэльса и Шотландии.Теперь пока единичные случаи заболевания новой разновидностью вируса зарегистрированы в Дании, Нидерландах и Австралии. В ВОЗ отметили, что поддерживается тесный контакт с властями Великобритании, чтобы оперативно иметь информацию о характеристиках мутирующего вируса.