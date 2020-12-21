Мужчина купил документ после безуспешных попыток сдать экзамен в автошколе.

В октябре текущего года сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району во время несения службы на одной из улиц районного центра остановили автомобиль «Ауди 80», которым управлял 32-летний местный житель. Мужчина предъявил полицейским водительское удостоверение, вызвавшее сомнения в подлинности.Проверка документа по базам подтвердила предположения: водительское удостоверение с таким номером было выдано другому лицу, а сам водитель права управления транспортным средством не имеет.Водительское удостоверение изъяли и направили на экспертизу, которая подтвердила, что документ изготовлен не по технологии «Госзнака».Мужчина признался, что несколько месяцев назад обучался в автошколе, но попытки сдать экзамены оказались безуспешными, после чего он решил приобрести поддельный документ через Интернет.В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа).