Проведена проверка деятельности АО «Полигон» по размещению отходов на территории Центра по переработке и утилизации отходов в Петушинском районе.

Проведена проверка деятельности АО «Полигон» по размещению отходов на территории Центра по переработке и утилизации отходов в Петушинском районе.Выявлено наличие на территории полигона отходовIVкласса опасности - отработанных покрышек, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации.Также в нарушение Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов на рабочей карте полигона на момент проверки отсутствовал мерный столб, который должен устанавливаться для контроля высоты отсыпаемого 2-метрового слоя твердых бытовых отходов, на склоне рабочей карте имелись участки с неизолированными отходами, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Прокуратурой района внесено представление. Акт прокурорского реагирования удовлетворен, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены.Кроме того, в отношении ответственного должностного лица вынесено постановление о возбуждении производства о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления, которое находится на рассмотрении.