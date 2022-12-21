Антон Курбаков, управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Владимирской области, рассказал о...

Антон Курбаков, управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Владимирской области, рассказал о новом порядке выплаты пенсийКак будут выплачиваться пенсии после объединения Пенсионного фонда и фонда социального страхования? Как оформить единое детское пособие? И каким будет его размер? Какой вклад вносят сотрудники ведомства в поддержку наших бойцов и вынужденных переселенцев?Об этом в интервью "Вестям" рассказал Антон Курбаков, управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Владимирской области.