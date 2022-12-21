Анастасия Волочкова выложило видео, которое вызвало массу вопросов.

Анастасия Волочкова выложило видео, которое вызвало массу вопросов.Балерина всея Руси славится не только своими уникальными шпагатами, которые может делать когда и где угодно. Знаменитой артистку сделала и ее любвеобильность: нельзя не отметить, как часто она меняет мужчин! Сначала был тайный Олег, потом банщик Сергей, за ним какой-то юнец... В общем, за похождениями Анастасии Волочковой не уследить!Теперь у звезды новая любовь – мужчина по имени Дмитрий. Отношения с ним развиваются настолько быстро, что балерина собралась под венец! Более того, свадьба блондинки с новым хахалем буквально на носу: распишутся они уже в январе. Кажется, от восторга артистка не может держать язык за зубами, а потому сегодня вывалила все детали предстоящего торжества.Из набора слов в видео, опубликованном Анастасией Волочковой, не до конца понятно, где распишутся будущие супруги. Сначала артистка упомянула Лапландию, а потом начала говорить про Великий Устюг, назвав его, почему-то, "Новым Устюгом".Но кое-что ясно точно: молодожены появятся в санях, запряженных тремя оленями! Правда, есть одна проблема – кандидатов для праздничного тройничка в упряжке она пока ищет, а потому бросила клич о помощи подписчикам."Мне нужны три оленя в Лапландии. Может быть, у кого-то есть связи..." – сказала звезда.Некоторые поклонники, впрочем, посчитали, что все эти приготовления ни к чему: мол, после совместного отдыха парочка расстанется."Не будет никакой свадьбы после Мальдив 1000 процентов", – написали в комментариях под постом Анастасии Волочковой.