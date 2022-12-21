Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление о возможности получать копии документов на жилье в электронном виде. Мера касается объектов жилищного фонда, зарегистрированных до 31 января 1998 года.

Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление о возможности получать копии документов на жилье в электронном виде. Мера касается объектов жилищного фонда, зарегистрированных до 31 января 1998 года.Это одна из самых востребованных услуг у москвичей. Ежегодно граждане направляют более 25 тысяч таких запросов.Раньше получить копии документов можно было только в центрах госуслуг "Мои документы". Теперь решить этот вопрос москвичи могут онлайн в любое время. Местонахождение заявителя значения не имеет.Получить усиленную квалифицированную электронную подпись заявители могут бесплатно. Информация поступит в личный кабинет на mos.ru после одобрения услуги.Цифровизация государственных услуг и сервисов делает взаимодействие граждан и бизнеса с органами власти удобнее, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.Он уточнил, что в столице предоставляют 28 государственных услуг и 20 сервисов в имущественно-земельной сферы. Ежегодно от граждан и индивидуальных предпринимателей поступает около 1,3 миллиона обращений, добавил Ефимов.Предоставление копий документов на жилье онлайн – серьезный шаг в направлении цифровизации городских услуг, считает независимый экономист Андрей Бархота."Облегченное получение требуемых документов повысит доступность и простоту заключения сделок, формирования пакетов документов, а также расширит перечень услуг, доступных для москвичей онлайн", – объяснил эксперт.Напомним, что в сентябре 2022 года Сергей Собянин новый проект городского правительства – портал потребителя. Москвичи могут узнать о своих правах как покупателя и заказчика услуг, составить претензию или иск, получить полезные бытовые советы и многое другое.