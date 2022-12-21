Во Владимире судебные приставы взыскали с концертного зала «ART HALL» более 470 тысяч рублей, которые на площадке задолжали за электроэнергию. Об этом рассказали в пресс-службе регионального

Во Владимире судебные приставы взыскали с концертного зала «ART HALL» более 470 тысяч рублей, которые на площадке задолжали за электроэнергию. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ФССП. Энергетическая компания обратилась в Арбитражный суд Владимирской области, который удовлетворил иск и обязал «ART HALL» выплатить коммунальный долг. В концертном зале не спешили платить задолженность, в связи с